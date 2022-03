Seest Bageri vinder Danmarks bedste romkugle i skarpt felt

Hård konkurrence

En fagjury bestående af professionelle fagfolk og udvalgte bloggere skulle ud fra alle de indsendte romkugler udvælge de 10 romkugleforslag, som gik videre til finalen, hvor 270 besøgende på messen kunne smage og stemme på deres favorit-romkugle.



- Det var et mega stærkt felt, vi var oppe imod. Da tredje- og andenpladsen blev råbt op, gippede det virkelig i mig, for jeg er et kæmpe konkurrencemenneske, og jeg ville så gerne vinde, men alle var vildt dygtige, så det var uventet, siger han.

Claus Toft Hansen har videreudviklet den romkugle, han fik en tredjeplads med i 2018, så den nu har fået tilføjet dobbelt saltkaramel og dobbelt belgisk chokolade.

- Jeg har selv stået og nørdet med sammensætningen, men mine dygtige medarbejdere har lavet råvarerne, så prisen er også et kæmpe kadeau til dem, fortæller han.

Tusindvis af romkugler på vej over disken

Fra torsdag morgen klokken 6 er det muligt for kagesultne at købe de nykårede romkugler i Seest Bageri i Kolding og i SuperBrugsen Bramdrupdam.

- Vi laver 1000 romkugler til hver butik fra torsdag morgen og nogle dage frem, men det er meget vigtigt for os at holde den høje kvalitet, så vi må se, om vi løbende skal justere antallet, siger Claus Toft Hansen.

En præmis for at deltage i Foodexpo konkurrencen var, at romkuglen endnu ikke måtte have set dagens lys i bagerbutikkerne rundt om i landet. Derfor glæder Claus Toft Hansen sig til at den skal ud i landet og smages af en masse kageglade mennesker.