Tidligere borgmester bliver direktør i ejendomsselskab

Det er blandt andet et stort byggeprojekt i det sydlige Kolding - erhvervsparken Vision Park på 422.000 kvadratmeter - som Jørn Pedersen får ansvar for. Derudover tæller et erhvervsområde på 327.000 kvadratmeter i Vojens samt et område i Nordager i Kolding.



Jørn Pedersen tiltræder stillingen per dags dato - den 1. februar.