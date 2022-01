To brødre fra Kolding har stor succes med app

- Vi fik idéen for en fem år siden, hvor museerne var i gang med krydse 'broen' fra analog til digital formidling, forklarer Mensur Ibricic, og uddyber:

- Her var vi meget optaget af, at billedgenkendelsesteknologien var rigtig interessant, og derfor ringede vi rundt til en række museer for at spørge, hvad de syntes. Her bed blandt andet Statens Museum for Kunst, Aros, Trapholt og Skagens Museum på ideen, hvor de fandt den så interessant, at de havde lyst til at indgå et samarbejde med os og udvikle indholdet og historierne på det, man ser, når man bruger appen.

Og netop samarbejdet med museer og institutioner har været meget vigtigt for de to brødre.