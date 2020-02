Unge uden uddannelse får nu nyt tilbud

Et nyt ti ugers uddannelsesforløb, Grundforløb Plus, skal tilbydes unge i Kolding Kommune, der endnu ikke er i gang med en uddannelse.

Det er Hansenberg, IBC, Social- og Sundhedsskolen, FGU samt kommunens ungecenter, der har lavet det ti uger lange forløb.

- Hvis de unge i Kolding oplever, at det her kan give dem mod på at komme i gang, synes jeg, det er fantastisk, siger Kristina Jørgensen, (DF), formand for Kolding Kommunes Børne- og uddannelsesudvalg.

Meningen med Grundforløb Plus er, at de unge får mulighed for at prøve uddannelserne af. Samtidig tilbydes de, der har behov, også ekstraundervisning i for eksempel dansk eller matematik, så deres karakter bliver højere. Men der er også mulighed for at komme ud som ufaglært og tjene sine egne penge.