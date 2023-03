Viben er kommet til Vamdrup - her er fem forårsbebudere at holde øje med

Når man alligevel er i bøgeskoven for at se, om bøgen er sprunget ud, så er det oplagt også at tage et kig på, om en anden af de traditionelle forårsbebudere er sprunget ud, nemlig anemonerne.

De fine gule eller hvide blomster vokser nemlig oftest i bøgeskove, og blomsterne har derfor travlt med at springe ud inden bøgens blade kommer til at skygge for solen senere på foråret.

Anemonerne blomstrer typisk i de tidlige forårsmåneder.