Anastasia og familien takkede ja til en tur i Legoland

Hun boede med sin mand og børn i Kyiv, og hvor hendes forældre stadig opholder sig.



Lykkelige for at være i sikkerhed

- Vi er imponerede over, hvor meget I hjælper os. Alle er meget venlige. Men det er svært at tale uden tårer, når jeg tænker på krigen og alt det, vi har forladt, fortæller hun.



Men selvom baggrunden for, de i dag er i Legoland er meget trist, så glæder det den ukrainske kvinde at mærke, at hendes børn trives igen. Det er første gang, at børnene er uden for Ukraine, og de er meget nysgerrige på det hele, fortæller Anastasia.



- De er interesserede i at prøve at forstå, hvad der sker omkring den, at lære de andre børn at kende, og det at de taler et andet sprog end dem, det synes de er sjovt.