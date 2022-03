Anders vil hjælpe ukrainske flygtninge og har en bøn til lokale

Anders Odgaard fra Fredericia efterlyser enhver mulighed for husly – ikke til ham selv, men til de mange ukrainske flygtninge, der i den kommende tid formentlig krydser den danske grænse for at søge væk fra krigen i deres hjemland.

- Det giver mening at hjælpe. Det er mennesker af kød og blod, der kommer herop, siger han.

Over én million ukrainere er ifølge FN allerede flygtet fra krigen i Ukraine. Deriblandt er venner til fredericianeren, som han tilbød sin hjælp.

Lokal Facebook-gruppe

Det blev startskuddet til et større projekt. Tirsdag tog han initiativet til at oprette Facebook-gruppen ”Husly for ukrainske flygtninge (Fredericia/Trekantsområdet)”, hvor lokale kan byde ind med sengepladser til flygtninge.

- Jeg synes, det er fantastisk, at folk er villige til at hjælpe andre. Det viser, at der stadig er næstekærlighed i verden, siger Anders Odgaard, der samarbejder med kommunen for at hjælpe de ukrainske flygtninge på bedste og hurtigste måde med at få tag over hovedet.