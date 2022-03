TV 2-korrespondent bor i Rusland med familien, men på tirsdag må de vende hjem til Sønderjylland

Nu er hele deres opfattelse af landet og især lederen krakeleret. De forlader alle deres ting og rejser hjem til Sønderjylland i næste uge. Det er ikke længere sikkert for dem at være i Rusland.



Ingenting virker

Familien rejser af to specifikke grunde.

Claus Reinholdts kone Henriette er direktør for det danske kulturinstitut, som er brobygger mellem dansk og russisk kultur.

Men instituttet lukker. I går skrev de på deres hjemmeside, at al aktivitet er lukket indtil videre. Ifølge Claus Reinholdt har de fået at vide af Udenrigsministeriet, at det skal afvikles, fordi der en risiko for, at russerne vil kategorisere instituttet som ekstremistisk.

Ydermere for at statuere et eksempel om, at Danmark tager afstand fra invasionen i Ukraine.