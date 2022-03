Den ukrainske flygtningehistorie bliver del af nyt museum

Passer på flygtningene

Men han understreger, at udstillingen ikke kommer til at indeholde personlige beretninger om flugten fra Ukraine. Der bliver heller ikke i første omgang tale om, at museet arrangerer foredrag med ukrainere, der fortæller om deres personlige flugt.

- Vi kan ikke tillade os at “udstille” dem så kort tid efter, de er flygtet. De har brug for at finde sig selv i en helt ny og anderledes situation, og det tager selvfølgelig tid. Men flygtningesituationen i Ukraine og i de mange nabolande bliver en del af udstillingen på et mere generelt plan, siger han.

Meget aktuelt

Museets arbejde med at forske i flygtninge og flugt har altid været et aktuelt emne, men synes netop nu at være mere aktuel end nogensinde.

- Først troede vi, at vi ville være aktuelle med de syriske flygtninge. Så kom de afghanske flygtninge. Og nu altså de ukrainske, siger Claus K Jensen.

Museet FLUGT er ved at blive til og åbner snart. Der er endnu ikke fastsat en dato.