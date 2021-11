Nyt museum får millionbeløb til at fortælle historien om flygtninge under Anden Verdenskrig

Til sommer kan du blive klogere på historien om dem og de mange tusinde andre flygtninge, der er kommet til Danmark fra lande som Vietnam, Bosnien og Syrien i nyere tid, når flygtningemuseet slår dørene op.



- Det er et komplekst tema, vi fortæller om, og det kalder på en innovativ og nytænkende formidling. Takket være støtten til udstillingen har vi nu mulighed for at skabe et visuelt og auditivt oplevelsesdesign, lyder det fra museumsdirektør Claus Kjeld Jensen i en pressemeddelelse fra Varde Kommune.