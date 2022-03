Flensborgs overborgmester kommer med opråb til Danmark

Mange afvises

Dagligt bliver mellem 50 og 100 ukrainske flygtninge lige nu nægtet indrejse i Danmark, og i stedet bliver de vist hen til en gymnastiksal i Flensborg.

Det er ikke rimeligt, hvis man spørger overborgmester Simone Lange.

- For os her i grænselandet ville den bedste løsning være, at Danmark gør det muligt for ukrainerne at rejse gennem landet, siger hun.

Hun kan sagtens forstå, at Danmark gerne vil vide, hvem der rejser gennem landet, men i stedet for at nægte folk indrejse, kunne man i stedet registrere dem, og lade dem rejse videre, foreslår Simone Lange.