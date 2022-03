Ønsker særlov for ukrainske flygtninge: Hoteldirektør står klar med jobs

- Sørg for, at vores ukrainske naboer bliver sidestillet med EU-borgere i en ny særlov.

Sådan lyder det fra Peder J. Madsen, direktør ved Hotel Koldingfjord. Han håber, der hurtigt bliver taget en politisk beslutning om en særlov, der skal gøre det muligt for ukrainske flygtninge at opholde sig i eksempelvis Danmark i mere end 90 dage uden visum, som er de nuværende regler.

- Det vil lette administrationen og gøre, at vi hurtigt kan hjælpe de mennesker, som allerede har oplevet alt for mange uhyrligheder. Bureaukrati og Christiansborgfnidder må ikke stå i vejen for, at vi kan tage godt imod de ukrainske flygtninge, siger han.

Koordinering i EU

De nuværende regler betyder, at ukrainske flygtninge må opholde sig i Danmark i op mod 90 dage uden et visum. En særlov vil udvide det og tilsyneladende betyde, at ukrainere gives ophold i længere tid, uden at de behøver at være sagsbehandlet som flygtninge i juridisk forstand.