Røde Kors håber på særlov: Ukrainere fanget i dumt dilemma

Svoger i Esbjerg - læge på Sjælland

- Lige nu har vi på Center Sandholm en højgravid kvinde, der er flygtet fra Ukraine. Hun har en svoger i Esbjerg, som hun kunne bo hos, siger han.

- Men hvis hun flytter til Esbjerg hos ham, vil hun ikke være sikker på at kunne få lægehjælp og hjælp fra jordemødre til hendes fødsel. Det er hun i asylsystemet.

Flere partier i Folketinget har allerede inden ministerens udmelding onsdag, oplyst, at de ønsker, at en særlov skal give ret til sundhedsydelser, skolegang for børn og arbejdstilladelse.

Med udsigten til at der de kommende uger vil være flere ukrainere, der søger mod blandt andet Danmark, mener Anders Ladekarl, at det haster med at få ny lovgivning vedtaget.

- Det ville jo være smartere, hvis hun kunne være hos sin svoger og bo der, og samtidig få den hjælp i Esbjerg, siger Anders Ladekarl.