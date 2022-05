Region ved ikke, hvordan de skal finde fejlamputerede patienter

Sagen har ført til omfattende kritik af regionen fra blandt andet Danske Patienter.

Amputationerne er sket, til trods for at blandt andet et tværfagligt specialeråd allerede i 2019 advarede om, at antallet af amputationer lå for højt i regionen.

I sidste uge kostede sagen koncerndirektør Ole Thomsen posten.



Berørte vil få besked

Region Midtjylland har tidligere oplyst, at man er i dialog med Patienterstatningen om at afklare, hvilke benamputerede der er blevet behandlet for sent og derfor kan være berettiget til erstatning.

Beskeden fra regionen har hidtil været, at de berørte patienter vil få besked fra regionen, hvis man skønner, at de kan have et erstatningskrav.