Skandale formodes at have kostet menneskeliv: - Helt uacceptabelt

Det kan ifølge overlægen bag analysen, Kim Christian Houlind fra Kolding Sygehus, betyde, at personer er døde.

- Det kan ske af flere årsager. Enten udvikler koldbranden sig for hurtigt til, at man kan nå at amputere patienten.

- Vi ser også i en almindelig karkirurgisk hverdag, at hvis man ikke kan redde et ben, er der nogen - specielt de meget ældre og svækkede patienter - der siger, at de så hellere vil dø med begge ben nu end amputeres.

Du siger, at det må formodes, at nogle af dem dør. Tror du, det er sket?

- Det vil jeg formode, ja.

At Region Midtjylland har så få forebyggende operationer, at det vil have haft de konsekvenser, at patienter er døde?

- Ja. Det, vi gør som karkirurger, er at forebygge død og amputationer. Hvis man kun har halvt så meget karkirurgi, så får man mindre af det, siger Kim Christian Houlind med henvisning til, at Region Midtjylland har en lavere kapacitet på det karkirurgiske område.

Blev advaret inden besparelser

Ingen fra Region Midtjylland eller Aarhus Universitetshospital, hvor et af regionens to karkirugiske afsnit ligger, og hvor mange af amputationerne er foretaget, har ønsket at stille op til interview.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har tidligere sagt, at han ikke har været informeret om de voldsomme og potentielt dødelige konsekvenser ved nedskæringer på karkirugien.

Det modsiges dog af Dansk Karkirurgisk Selskab, der i to breve i 2019 advarede mod de dengang planlagt besparelser. De kunne lede til en højere risiko for koldbrand, amputeringer og mistede menneskeliv. Altså netop det, der er sket.

Over for DR forklarer Anders Kühnau, at han og regionsrådet fra hospitalerne i Aarhus og Viborg med karkirurgiske afdelinger i marts 2019 fik at vide, at spareplanen var forsvarlig.