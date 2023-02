Der er en risiko ved at privathospitaler hjælper med lange ventelister

Han peger på, at det er en udfordring at finde de rigtige balancer mellem det offentlige og private, hvor en del søger over for at få en højere løn.



- Derfor skal man passe på med, at man ikke bare betaler folk mere for at lave det samme et andet sted. Det er risikoen i de her ting.

- Dermed ikke sagt, at der ikke godt kan være noget fornuft i, at politikerne melder noget ud, man synes, det offentlige skal prioritere, siger professoren.

Professor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet anerkender, at der er risiko for, at tiltaget kan bidrage til medarbejderflugt i det offentlige. Men han mener, den er nødvendig at løbe:

- Det er ikke, fordi vi har en magisk tryllestav. Men det, at privathospitalerne ikke har akutafdelinger og har lidt mere fleksible overenskomster, gør, at de kan presse mere kapacitet ud af personalet.

Tiltaget skal være med til at få bugt med de stigende ventetider på operationer. Men privathospitalernes rolle afhænger også af, at regionerne fremover skal betale en lavere pris.

Sophie Løhde håber på en mængderabat, når flere sendes den vej.

Hun mødes nu med regionerne og Sundhed Danmark, der repræsenterer de danske privathospitaler, for at få en aftale på plads.

Det er en del af den aftale om en akutpakke til sundhedsvæsenet, som regeringen og regionerne forhandler om. De mødes i løbet af denne uge.