15 milliarder skal hjælpe otte, slidte sygehuse i Syd- og Sønderjylland

- Der er et særligt behov, for vi er en landsdel med en række mindre sygehuse. Så det er til særlig gavn og glæde her, at vi får løftet det nære sundhedsvæsen, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at de ældre hospitaler udgør 80 procent af hospitalsbygningerne. Mange af dem er mere end 50 år gamle.