Psykiatrien mangler flere som Christina - men nu forsvinder populær ordning

Chefer har advaret

"Lægefaglige direktører advarer mod at droppe psykiatrien i KBU". Sådan lød overskriften i Dagens Medicin dengang i 2017. En af kritikerne var - og er - lægefaglig direktør i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen.



- Det er for os rigtig skidt at se, at man i den akutte indsats nu påtænker at flytte KBU-lægerne fuldstændigt væk fra specialet i psykiatri. Det er et problem, siger han.

- Jeg er enig i, at det af faglige årsager er en god idé, at alle KBU-læger bør få en tur igennem almen praksis. Men det er en dårlig idé at gøre dette ved at fjerne psykiatri i KBU, som er indført for at forbedre muligheden for rekruttering til dette speciale. Og da specialet fortsat mangler speciallæger, bør denne mulighed ligeledes af samfundsmæssige årsager opretholdes, sagde Anders Meinert Pedersen til Dagens Medicin.





Jobmulighed

Christina Fisker siger farvel til Lukas Rasmussen. Men kan udmærket se sig selv sige goddag til et job i psykiatrien.

- Det overvejer jeg bestemt. Jeg har dog to andre muligheder i kikkerten. Nu afprøver jeg det her først. Men der er ingen tvivl for mig om, at der er mange fede ting ved at arbejde i psykiatrien, så det er bestemt en mulighed, siger hun.