Region Syddanmark lukker op til 50 sengepladser og aflyser operationer

Sygeplejersker og sosu'er.

Det er der, de største udfordringer er, hvis man spørger Regionsrådsformanden Stephanie Lose (V).

Region Syddanmark oplyser til TV SYD, at sygehusene i regionen samlet set har 45-50 lukkede sengepladser på grund af personalemangel - og særligt sygeplejerske og sosu'er er dem, der mangler.

Ingen nemme løsninger

I følge regionrådsformand Stephanie Lose er der ingen nemme løsninger for at komme problemet til livs.

- De findes ikke. På den korte bane arbejder vi med mange lokale løsninger, hvor vi forsøger at inddrage flere faggrupper. Derudover bruger vi løn og nye måder at prioritere på som instrumenter. Samtidig har vi lukket ned for visse operationer, siger hun.

Hun fortæller også, at det på den længere bane kræves, at der bliver lave en samlet plan, som adressere fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø.

Hvor lange er udsigterne til at sengepladserne åbnes igen?

- Jeg tør ikke sætte tid på på nuværende tidspunkt, siger hun.

Aflyser operationer

I den kommende uge ventes der at komme tal for, hvor mange planlagte operationer, sygehusene i Region Syddanmark har aflyst. Det drejer sig typisk om ortopædkirurgiske operationer i blandt andet hofter og knæ, mens regionen oplyser, at livsvigtige operationer gennemføres.