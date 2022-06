Har du glemt at træne op til Royal Run - her er løsningen

Royal Run er et af de løb i hele verden, hvor der er flest førstegangsløbere, der melder sig til.

Faktisk gør det sig i år gældende for 32 procent af de tilmeldte - cirka en tredjedel.

Det betyder måske også, at mange vil blive overrasket over, hvilken opgave det er at løbe.

- Man skal ikke starte for hurtigt, og start hellere i et roligt tempo, så man kan fylde på undervejs, fortæller fysisk træner Mathias Tulinius Arntzen.

En af de personer, som er blevet overrasket over opgaven og som skal løbe med til Royal Run er journalist ved TV SYD, Nicolai Grauholm. Han er ikke førstegangsløber, men det er dog første gang i lang tid, at han for alvor skal ud at løbe.

- Jeg skal løbe fem kilometer, og det kan jeg sagtens. Jeg har et mål om at komme igennem på 25 minutter, siger han selvsikkert.

Til at opfylde dét mål har han hentet hjælp i Mathias Tulinius Arntzen. Han er fysisk træner for Pigeakademiet og Kvindeligaen i Kolding IF samt fysisk træner i Kolding Talent og Talentcenter Sydjylland.

Han er ikke helt så sikker på, at Nicolai Grauholm kan løbe fem kilometer indenfor den målsatte tid.



- Jeg tror måske, at han er i dårligere form, end han selv tror han er, men det kan man jo altid arbejde med. Hvis han har motivationen til det, så skal jeg ikke være den, der siger, at han ikke kan klare det, fortæller han.

Hvordan kommer man så i form inden?

Hvis man har "glemt" at træne op til Royal Run, så er man dog ikke helt ude af løbet endnu. Træneren fortæller, at man stadigvæk kan få en god oplevelse til løbet, selvom man ikke har passet kondien.

- Hav det sjovt med løbet, og lad vær med at lægge for meget pres på dig selv. Så har man sænkede skuldre når man løber, og så kan man hygge sig.

Royal Run foregår 6. juni i blandt andet Kolding. Her er der dog udsolgt til løbet, men der er ledige pladser flere andre steder i landet.