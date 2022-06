Se videoen og billederne: Kronprinsessen løber i Kolding

Det har været længe undervejs, og endelig skete det.

Klokken 10:00 lød startskuddet til dette års Royal Run i Kolding, hvor løberne på 10 kilometer-distancen blev sendt afsted til den store løbefest.

Der skulle ikke gå lang tid før, der var kongeligt deltagelse kronprinsesse Mary, der prøvede kræfter med one-mile-distancen sammen med flere tusinde syd- og sønderjyder.

Kronprinsessen gennemførte den 1,6-kilometerlange rute i tiden 09:00.

Det er første gang, at Kolding er vært for Royal Run, og tredje gang, at løbet finder vej til Syd- og Sønderjylland.

