Dagens smittetal

Lad os starte med de gode nyheder. Fanø Kommune er på vej mod 14 dage i streg uden nye tilfælde af coronasmittede. Foreløbig er der gået 12 dage uden nye smittede på den lille ø. Den seneste smittede på Fanø blev opdaget den 3. november.

11 kommuner har oplevet en stigning i antallet af smittede. I de fleste er der tale om en beskeden stigning fra 1 til 5, men fire kommuner skiller sig ud. Vejle har syv nye smittede over natten. Varde og Sønderborg begge otte nye smittede, og i Horsens er der hele 14 nye smittede. Kun i Haderslev og Kolding er smitten faldende med 7 og 11 respektive. Begge byer har i en lille uge haft faldende smittetal, størst for Kolding, der er nede med 38 i forhold til for fem dage siden, hvor smittetallet var 142.