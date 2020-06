48-årig mand varetægtsfængslet efter brand og drabsforsøg

På grund af den 48-åriges psykiske tilstand bestemte dommeren, at den sigtede skal tilbringe de fire uger på et behandlingsted.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre - men Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at den 48-årige accepterede dommerens afgørelse.

Han er sigtet for onsdag eftermiddag forsætligt at have sat ild til sin lejlighed i en ejendom på Skippergade i Egernsund på Broager Land samt for forsøg på manddrab.

En tilfældig forbipasserende opdagede ved 16-tiden ilden og ringede til alarmcentralen på 112. Anmelderen blev mødt af den 48-årige mand, som huggede ud efter ham med en kniv.

Det lykkedes dog anmelderen at undgå angrebet, og han og et vidne fastholdt derefter den 48-årige, til politiet nåede frem. Under tumulten blev den 48-årige selv kvæstet på hænderne.