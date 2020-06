Æ troe æ nabo sælle hash - Synnejysk rap taje kajle

Det startede egentlig mest som en joke, men lige nu har gruppen Tunge Drenge kæmpe succes med nummeret 'Æ Nabo'.

Snak æ sproch - som do it forstæ,

Sådan lyder det i nummeret 'Æ Nabo'.

- Forventningerne var lave, siger Magnus Jessen, der er den ene halvdel af Tunge Drenge.

Men Æ Nabo har smadret alle forventningerne.

Den sønderjyske rap, der handler om, at æ nabo sælle hash, har fået over 32.000 afspilninger på musikplatformen Soundcloud – godt hjulpet på vej af Youtuberne Jesu Brødre, der lavede et beat review af nummeret, ligesom det også er blevet spillet på P3.

Sangen er en sønderjysk udgave af J. Coles nummer "Neighbors"

Hør nummeret herunder - eller se videoen med gruppen øverst i artiklen.