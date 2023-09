Amerikansk verdensnavn gæster sønderjysk by til foråret

Den 5. maj spiller verdensnavnet i Mølleparken med support fra californiske Ilsey Juber og danske Zididada.



Train er kendt for hits som "Drive By" og "Hey, Soul Sister". Amerikanerne begyndte deres karriere i San Francisco for 30 år siden og har siden opbygget en global fanskare og vundet adskillige Grammy-priser.

Bandet er kendt for at fylde stadions på deres turnéer, så det bliver en unik oplevelse at se dem i Mølleparkens mere intime rammer. Der er nemlig kun sat tusinde billetter til salg til koncerten i Sønderborg.

Train har solgt over 10 millioner album og bliver afspillet over 18 millioner gange månedligt på Spotify, oplyser Kultur i Syd i en pressemeddelelse.

Billetsalget begynder på fredag den 22. september klokken 10.

Inden koncerten i Danmark har bandet været omkring Storbritannien, Belgien, Holland og dagen inden spillet i Hamborg.