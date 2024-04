Borgere raser over p-afgifter i villakvarter

Hvis det er noget, der kan hidse bilister op, så er det en p-afgift, som de ikke forstår.

Sådan er det lige nu i det normalt helt rolige Østerlund-kvarter i Nordborg, hvor adskillige beboere har fået afgifter og derfor føler sig dårligt behandlet af Sønderborg Kommune.

- For mig er det som i en Kafka-roman, lyder det fra Erik Jensen, der har boet i området, siden det blev etableret tilbage i 70erne.

Længdeparkering eller fortov

Striden mellem beboerne og kommunen handler kort fortalt om, at borgerne mener, de lovligt parkerer i et område, der er udlagt til længdeparkering langs vejen, mens kommunen mener, at der er tale om ulovlig parkering på et fortov.

Foreløbig har det resulteret i flere p-afgifter og en strøm af læserbreve i de lokale medier, hvor beboerne tydeligt giver deres mening til kende.



- Vi er rystede. Der er uddelt en halv snes afgifter til beboere og besøgende. Vi forstår slet ikke situation, for arealet har aldrig været klassificeret som et fortov, siger Erik Jensen, der i 19 år var byrådsmedlem i den daværende Nordborg Kommune.