Denne opfindelse kan måske erstatte batterierne i dit hjem

- Vores indendørs solcelleteknologi repræsenterer et skift i, hvordan vi tænker energiforsyning i vores hjem. Det er som at have et lille solpanel indendørs, der konstant omdanner lys til elektricitet, og det kan revolutionere måden, vi driver vores hverdagsteknologi på, siger Bhushan Patil, der er forskeren bag teknologien.

Ifølge Bhushan Patil, så er de nye solceller i modsætning til traditionelle solceller fleksible, millimetertynde, gennemsigtige og kan klistres på hvad som helst, der skal bruge strøm. Samtidig vil solcellerne kunne holde i minimum 10 år.