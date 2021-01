Dusko og kollegaerne giver en dans for at styrke fællesskabet

Vigtigt at tænke anderledes



Rigtig mange lærere på skolerne forsøger i denne her tid at tænke lidt ud af boksen for at holde humøret oppe. Både hos dem selv og hos eleverne. Det mærker de også hos Danmarks Lærerforening, der bakker op om de mange kreative initiativer.

- Det med at få humøret op i denne her lange vinter, hvor mange er trætte af hjemmeundervisning, er rigtig vigtig, fortæller Regitza Flannov, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

- Vi understøtter, at der bliver givet nogle friheder til at tænke lidt anderledes i undervisningen. Det er lærerne, der kender deres elever bedst, og hvem der måske sidder meget alene, siger hun.