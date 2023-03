Efter centerevakuering opfordres unge til at melde sig - leg med legetøjsrevolvere kan få retsligt efterspil

Der kan være tale om et strafbart forhold, hvilket efterforskningen ifølge politikommisæren vil afklare.

- Det er vores vurdering, at der kan komme et retsligt efterspil, og hvad det bliver, det foretager vi en vurdering af, når vi har det fulde overblik over sagen. Derfor er det vigtig, at vi får de unge ind, så vi kan få deres udsagn, fortæller Jan Rasmussen.

Han understreger desuden, at det er drengenes adfærd, der kan være strafbar og ikke deres besiddelse af legetøjsvåben.

- Man må selvfølgelig gerne prøve et legetøjsvåben i en forretning, men deres adfærd har skræmt andre kunder, og man skal huske, at det på afstand kan være svært at skelne mellem legetøjsvåben og ægte våben, da de jo er lavet til at ligne den ægte vare så godt som muligt, siger Jan Rasmussen.