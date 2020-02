Efter knivstikkeri: 24-årig mand anholdt og sigtet

Manden skal for et grundlovsforhør lørdag ved Retten i Sønderborg.

Fredag er en 24-årig mand anholdt og sigtet for grov vold med kniv mod en 28-årig mand i Sønderborg. Det oplyser Syd- og Sønderjylland på Twitter.

Natten til onsdag fik Syd- og Sønderjyllands Politi blev en 28-årig mand stukket i benet med et kniv under et slagsmål på Søstjernevej i Sønderborg. Men gerningsmændene var stukket af, da politiet nåede frem.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag anholdt og sigtet en 24-årig mand i sagen. Han skal for et grundlovsforhør lørdag klokken 10 ved Retten i Sønderborg. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.