Familie på seks evakueret i hast til gymnastiksal: - Det er uprofessionelt

Familien kommer fra København og er for nyligt flyttet til Als for at få mere ro i tilværelsen, men det er for alvor blevet sat på pause efter evakueringen.

- Det er noget kaotisk, men der var egentlig kun det ene af vores børn, der blev meget utryg ved situationen, fordi vi ikke vidste, hvad der skulle ske, siger Vibeke Schou, der dog tilføjer, at børnene hurtigt fandt sig til rette på deres nye midlertidige fællesværelse.

- Da først vi kom ned i gymnastiksalen, så spænede ungerne ned og begyndte at lege på madrasserne og lavede dansekonkurrence og alt den slags.