Feriecenter til over en milliard kroner stort skridt nærmere

Formanden for regionens Miljøudvalg er tydeligt tilfreds med, at arbejdet med at fjerne generationsforureningerne nu kan komme i gang. Og det samme er partikammerat og borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen.

- Vi satser jo meget stort på det her ferieresort, som skal etableres hernede. Og generationsforurening og ferieresort er to ting, der ikke passer særlig godt sammen. Derfor har det været vigtigt for os at sætte pres på for at få det her problem løst, siger Sønderborg-borgmester Erik Lauritzen (S).

Ifølge miljøudvalgsformand Jørgen Lehmann Petersen er tidsplanen allerede på plads. Det betyder, at stranden på Nordals vil være renset for forurening om tre år.

- Her på Himmark Strand handler det jo både om forurening, men jo lige så meget om beskæftigelsen. Der kommer et feriecenter her, og det betyder selvfølgelig noget for de turister, der skal komme her, hvis de bliver mødt af skilte med badeforbud, fiskeforbud og opholdsforbud, siger Jørgen Lehmann Petersen (S).