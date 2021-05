Flyselskab fylder bæredygtigt brændstof på fly

Torsdag morgen klokken 07 lettede et Alsie Express-fly fra Sønderborg Lufthavn med kurs mod København.

Det var en helt almindelig flyvning – og så alligevel ikke. Flyets brændstof var nemlig mere bæredygtigt end ellers, og det er første gang på en indenrigsflyvning i Danmark, at fly afsætter et mindre aftryk på klimaet, når der kommer luft under vingerne.