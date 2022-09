Frands fik hjertestop i 2015 og hjælper nu frivilligt andre i samme situation

- Jeg føler sådan en tilfredshed ved at kunne hjælpe nogen, der ligger på den afdeling, som jeg også har ligget på. Jeg kender til de spørgsmål, jeg selv havde, da jeg lå her, som jeg ikke fik svar på, og det kan jeg måske være med til at besvare, siger Frands Andersen.

Godt 40 procent af danskerne deltager i frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde ligesom Frands Andersen. I denne uge bliver de frivillige hyldet landet over til den nationale frivillighedsuge.

En gave at vågne

På Sygehus Sønderjylland er der i alt 300 frivillige, og det er en vigtig rolle, mener Frands Andersen.

- For mig er det en gave at vågne hver morgen og få en ny dag, og hvis jeg kan sprede noget glæde til syge, der ligger med tanker, som ikke er gode, så er det fantastisk, siger han.