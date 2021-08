Iltsvind har ramt Augustenborg Fjord

- Iltsvind stammer ikke fra forurening

Han afviser umiddelbart, at iltsvindet skyldes udslippet fra forureningen i Ulkebøldam. Forureningen kommer efter, at en fabrik, der producerer flisemaling, den 28. august brændte ned, og i forbindelse med slukningsarbejdet drev nogle af de kemikalier, som fabrikken benytter i produktionen, ud i dammen og videre ud i fjorden.

- Efter vores bedste overbevisning skyldes iltsvindet ikke, at der slap noget af forureningen ud i Augustenborg Fjord. Den skyldes i stedet, at vindforhold har presset overfladevandet ud af fjorden, som er blevet erstattet af mere iltfattig bundstrøm fra Lillebælt, der er presset ind i fjorden. Det kan også skyldes en bundvending, og begge årsager gør, at fiskene søger ind mod havnen, mener Bo Kruse.

Augustenborg Fjord har gennem de senere år været ramt af iltsvind – senest var i november 2020.