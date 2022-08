Just kan se frem til normal ferie - kommunen tager ikke feriedage fra ham

Tre dage er ikke rigtig ferie

Beslutningen om at finde besparelserne et andet sted falder i god jord hos Sitta Larsen. Hendes 27-årige søn Just Larsen er født med downs syndrom og bor på bosted i Sønderborg Kommune. Han stod til at mindste to feriedage som følge af besparelserne.

Da Sitta Larsen hørte om beslutningen om at droppe besparelsen, var reaktionen ikke til at tage fejl af.

- Det er rigtig dejligt, jeg får nærmest kuldegysninger. Det ville ikke kunne blive kaldt ferie, hvis det var under fem dage, siger Sitta Larsen.