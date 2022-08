Kommune skal spare 27 millioner: Handicappede mister næsten halvdelen af deres ferie

- Hvis ferien bliver reduceret til tre dage, begrænser det mulighederne for ferien i et meget stort omfang. Og ligegyldigt hvor syg eller handicappet man er, vil man gerne ud at opleve noget, og vi mener, alle har ret til en meningsfuld ferie, siger lokalformanden.

Ferie betyder oplevelser

I Sønderborg går Sitta og Just Larsen en tur i kvarteret omkring bostedet. Og selvom Just ikke kan sige det, er det tydeligt, at han nyder at komme ud og se noget andet end bostedet.

- Just er en ung fyr på 27 år, der elsker, når der sker noget, siger Sitta Larsen, mens hun understreger, at bostedet gør et stort arbejde for at give Just et så normalt liv som muligt.