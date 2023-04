Kommune sparer 6.000 mælkekartoner ved at servere lokal mælk til Erna

Hos Fiskbæk Gårdbutik hilser man det velkommen, at kommunen vil til at handle deres varer mere lokalt, da det er med til at støtte op om virksomheder og skabe en interesse for lokale institutioner som Gråsten Landbrugsskole.

- Vi er rigtig glade for, at kommunen tager det op. Det betyder selvfølgelig noget for vores økonomi at få kommunen som kunde, men også en stolthed over, at vi kan levere til kommunens plejehjem, siger Bjarne Ebbesen, der både er bestyrelsesmedlem i Fiskbæk Gårdbutik og forstander på landbrugsskolen.

Vil gerne lave 100 aftaler

I Sønderborg Kommune har man nu lavet i alt ni aftaler med lokale madleverandører, som leverer varer som oksekød, fisk og grøntsager.