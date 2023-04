Det er ikke bare strandkantsaffald - her er tre lækre opskrifter med tang

Du kender det måske bedst fra strandkanten, hvor det ligger i hobevis og ser både tørt og kedeligt ud.

Vi snakker selvfølgelig om tang. For man kan faktisk spise langt størstedelen af de tangarter, der er at finde i Danmark - og ud over at de både kan være spændende og lækre, så er tang også super sundt.

Man bør dog holde sig fra at spise tangarterne kællingehår, søl og butblæret sargassotang, da disse kan indeholder store mængder af arsen.