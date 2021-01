Matematiklærer hyldes for sin særlige indsats: - Hun tager børnene mere til sig

- Hun strålede, da hun havde haft første time, fortæller Lindsey Eis, der er mor til Fie.

Fie knækkende nemlig koden til gangestykkerne, da lærer Lene Meier brugte lidt længere tid på Teams til at hjælpe Fie med matematikken.

- Jeg synes, det arbejde, hun laver for børnene, så hjemmeundervisningen fungerer, og børnene rent faktisk lærer noget, er enestående, mener Lindsey Eis.

Derfor skrev hun til TV SYD, for hun synes, at Fies lærer gør det ekstraordinært godt i disse svære coronatider.



Lene Meier, der er Fies matematik- og klasselærer, er rørt over rosen:

- Jeg er helt paf, det overrasker mig, og jeg er helt rørt over det, siger hun.

Men Lindsey Eis er ikke i tvivl om, at det gør en forskel for børnene at blive undervist på den måde:

- Hun tager rundt og deler opgaver ud i postkasserne, hun har øje for det enkelte barns behov, og så kan vi ringe til hende, når der er noget. Hun tager simpelthen børnene mere til sig, og vi kan ringe, når der er noget, det er meget dejligt.