Milliardbyggeri skal skabe vækst på ø - få et kig bag facaden

Der er lidt over et år til at dørene til Nordborg Resort går op for første gang, derfor vrimler det med omkring 200 håndværkere overalt i området

- Det er fantastisk at være med til at bygge det op i den her natur. Som det ser ud nu, holder vi planen og forventer at åbne i foråret 2025, fortæller Niels Feerup, der er direktør på projektet.