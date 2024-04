Nu kan 7-årig handicappet dreng dyrke sin yndlingssport med jævnaldrende i stedet for voksne

Det sociale er vigtigt

Til den allerførste træning har Christian Hedegaard Kaas Kjærulf taget turen fra Hjortkær i Aabenraa Kommune for at være med.

Det har han gjort sammen med sin far, som håber, det samtidig kan være med til at sønnen får nogle nye venner

- For Christian handler det lige så meget om at have det sjovt. Så det er det, vi håber lidt på, at det her giver ham. Samtidig med at han forhåbentlig lærer flere at kende, siger Morten Hedegaard Kaas Kjærulf, der er far til Christian.