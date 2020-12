Ny naturpark ser dagens lys på Als

Friluftsrådet har netop godkendt Naturpark Nordals, der dermed bliver den 12. naturpark i mærkningsordningen Danske Naturparker under Friluftsråder, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.



Borgmester Erik Lauritzen, (S), håber, at optagelsen i Danske Naturparker kan synliggøre Nordals’ naturkvaliteter og tiltrække mange flere turister til området:

- På Sønderborg Kommunes vegne er jeg meget stolt over, at Naturpark Nordals nu er en realitet efter flere års grundigt forarbejde. Det er for os et kvalitetsstempel på, at naturen på Nordals er noget ganske særligt, og vi håber, at stedet bliver et udflugtsmål for alle, der har fået øjnene op for friluftslivets glæder og storslåede oplevelser i naturen, siger Erik Lauritzen i pressemeddelelsen.