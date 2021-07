Protesterer mod centralt rensningsanlæg: - Vi er nærmest i chok

Borgmester kigger på høringssvar

Jan Bonde er ikke i tvivl om, at Sønderborg Kommune er ved at begå en fejl, hvis et nyt og samlet rensningsanlæg med placering i Kær Vestermark bliver en realitet.

- Til dagligt kan vi se, at naturen lider nok under de belastninger, som findes, og hvis vi vil bevare naturen og gøre den bedre, så føler vi et moralt ansvar for at gøre, hvad vi kan, siger han.

Høringssvaret fra blandt andre Jan Bonde tager borgmesteren med i overvejelserne om et samlet anlæg.

- Det er eksperter og kloge folk, som har arbejdet med det her, og i Danmark får man ikke lov at lave noget, der forringer vandkvaliteten. Derfor kan jeg garantere, at diverse høringssvar bliver taget med i den videre bearbejdning, siger Erik Lauritzen, borgmester, Socialdemokratiet, Sønderborg.

Høringssvaret består af 20 punkter og 65 spørgsmål.