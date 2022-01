Ung landsholdsspiller skulle vælge hvem han ville spille for

Torsdag starter EM i håndbold, og i den forbindelse har Aaron Mensing stået over for at tage et svært valg.

Han spiller for det danske landshold ved EM i herrehåndbold, men kunne lige så godt have været at finde på det tyske landshold.

Han er en del af det tyske mindretal og har dermed statsborgerskab i både Danmark såvel som i Tyskland.

- Da jeg skulle vælge, hvilket landshold jeg ville spille for, sagde min mavefornemmelse Danmark, og den gik jeg med. Det har jeg ikke fortrudt siden, siger Aaron Mensing til TV SYD.