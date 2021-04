Universe åbner store bededag med digital kø

Nu er åbningen fastsat til store bededag, fredag den 30. april klokken 10, hvor parken åbnes i fuldt omfang både ude og inde - men med visse begrænsninger som følge af corona.

Universe har indført en kapacitetsgrænse for antallet af gæster i parken og opfordrer til, at gæsterne køber billet online for at sikre sig adgang.

De mest populære oplevelser og shows får en digital kø.

Gæster over 15 år skal fremvise coronapas, når de kommer til Universe.

Se de detaljerede krav og info om coronaforholdene i Universe her.