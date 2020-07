Humørekspressen hittede: - Det kan alle være med på

Den grønne græsplæne ved Munkebo i Kolding bød torsdag aften på fire spillemænd, der underholdte for både lokalområdet og forbipasserende.

Her var der nemlig Sommer Pop Up-koncert, hvor Humørekspressen lagde op til en god stemning blandt de fremmødte.

- Det er bare så hyggeligt med musikken, og så er det dansk. Det kan alle være med på, siger Vivian Jørgensen, der til dagligt bor ved siden af den scene, som er dukket op til dagens koncert.

Da hun hørte nyheden, om at der skulle spilles musik udenfor hoveddøren, skyndte hun sig at gribe røret og ringe til sine venner, så de kunne være en del af oplevelsen, og hurtigt fik hun samlet en lille håndfuld til aftenens arrangement.

Sammen sad de udenfor, fik en øl og nød sangene.

Aftenens musik fik flere af gæsterne til at svinge hofterne i takt med tonerne. Heriblandt Vivian Jørgensen. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Kan give noget til fællesskabet

At aftenens live-koncert blev placeret lige ved siden af hendes hjem, er kun et plus, mener Vivian Jørgensen.

- Jeg er glad for, at arrangementet er kommet hertil. Jeg håber også, at det kan give lidt ekstra til nabosnakken og sammenholdet her i området, siger hun.

Mange fra boligområdet dukkede op til det, der var Humørekspressens første livekoncert i 2020. Her rokkede både unge og gamle med på musikken, der blandt andet bød på bandets første udgivelse "Godter På Vej".

En del af fire koncerter

Aftenens koncert er en del af fire Sommer Pop Up-koncerter, som bliver afholdt hen over sommeren i Kolding, da "Sommer ved søen" er aflyst på grund af covid-19.

Første koncert var med sanger og sangskriver Signe Svendsen, og Humørekspressen har torsdag aften spillet Sommer Pop Up-koncert nummer to.

På grund af forsamlingsforbuddet offentliggøres koncertens placering ikke på forhånd.

