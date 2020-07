Sommer Pop Up: Så er der godter på vej!

Når Humørekspressen i aften går op på Sommer Pop Up-scenen bliver det sæsonpremiere for de fire spillemænd i det festlige ensemble. På grund af nedlukningen har alle bandets jobs i foråret og sommeren indtil nu været aflyst - men i aften bliver der langt om længe noget at glæde sig til:

- Det bliver hammersjovt! Vi er spillemænd og er rigtig glade for, at vi endelig kan komme ud og spille igen, siger bandets guitarist Peter Lützen til TV SYD forud for koncerten, der kommer til at foregå på et indtil videre hemmeligt sted.

På grund af forsamlingsforbuddet bliver spillestedet ikke annonceret på forhånd. Ved den første Sommer Pop Up-koncert for to uger siden optrådte Signe Svendsen og Palle Hjorth foran Kolding Sygehus. I aften rykker den mobile koncertscene så ud til en helt anden og anderledes beliggenhed.

Debuterede som nummer 1 på Dansktoppen

Humørekspressen, der udgav sit første album "En Lille Én" i 2017, er en kvartet bestående af musikere, der i forvejen er kendt fra andre konstellationer, men som er fundet sammen om deres fælles interesse for danske sange - inspireret af 70'ernes dansktopmiljø med fx Bjarne Liller og John Mogensen. Det er ikke fremmed for dem at besøge de brune værtshuse.

Ørehængeren "Godter På Vej" var deres første udgivelse og den strøg ind som nummer 1 på Dansktoppen. Den kan du se her:

Humørekspressen - Godter På Vej

Mens to af musikerne i Humørekspressen bl.a også er kendt fra dancehall og reggae/rapscenen -

Pharfar ("Lad Mig Rulle Dig", "Alt Er Godt" m.fl. ) og Klumben ("Faxe Kondi" m.fl.) - vil mange nok især kende Chapper fra børne-tv og Wikke-Rasmussens "Julestjerner", mens Peter Lützen også er medlem af trioen Panamah ("DJ Blues", "Børn Af Natten" m.fl.)

Det begyndte med hyggespil og et par øl

Det er altså en broget forsamling med vidt forskellige baggrunde, men med en fælles begejstring for frisk og glad dansk musik.

- Det startede som en hyggelig venne-komsammen en gang om ugen, hvor vi mødtes for at lege lidt med musik, drikke et par øl og så smutte videre i byen, fortæller Peter Lützen, om begyndelsen på dét, der senere skulle vise sig at pumpe ny energi ind i dansktop-genren:

- Da vi havde lavet 15 sange, lagde vi en video på nettet og dagen efter ringede Universal (pladeselskabet, red.) og spurgte, om ikke vi skulle lave en plade. Og så tog det fart, griner Peter Lützen i telefonen mens han taler med TV SYD.

Siden da har bandet optrådt til koncerter over hele landet og i 2019 deltog de også i Dansk Melodi Grand Prix med nummeret "Dronning Af Baren".

Dem kan du opleve til "Sommer Pop Up" 9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD

23. juli: Signe Svendsen (g)

30. juli: Hardinger Band



Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.05 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



Koncerterne arrangeres af MusikKolding i samarbejde med TV SYD.



Se Humørekspressen LIVE i aften:

Når de i aften spiller på Sommer Pop Up-scenen et sted i Kolding er det i øvrigt Humørekspressens anden koncert i træk i byen. Sidste stop på deres turné sidste år var nemlig Godset i Kolding. Siden da kom coronaen og alle arrangementer blev aflyst. Men i aften er de tilbage igen - og altså endnu en gang i Kolding.

Du kan se koncerten direkte kl. 20.05 på TV SYD+, i TV SYD Play-app'en eller på tvsyd.dk