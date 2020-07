Sommer Pop Up: Se hele koncerten med Stig & Vennerne her

Som en del af TV SYD og MusikKoldings koncertrække Sommer Pop Up sørgede Stig & Vennerne for en festlig aften ved Marina Syd i Kolding, da fjerde og sidste koncert i rækken af Sommer Pop Up-koncerter blev afholdt torsdag d. 30. juli.

Sommer Pop Up-koncerterne er opstået som et alternativ til de traditionelle open air-koncerter "Sommer Ved Søen", som MusikKolding hvert år arrangerer ved Slotssøen i Kolding. På grund af coronavirus er de aflyst i år.

Seks af kvinderne fra Stig Rossens fanklub er mødt op for at se koncerten med Stig & Vennerne. Ifølge kvinderne i gruppen er Stig Rossen god til at pleje forholdet til sine fans. Her er de fotograferet til Sommer Pop Up i Kolding. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Selvom Sommer Pop Up-koncerten med Stig Rossen egentlig var hemmelig, så fandt seks af fansene fra fangruppen 'La Famiglia' vej til Marina Syd i Kolding.

De er 38 fans i fangruppen, hvor den yngste er 30, og den ældste er 80.

- Jeg vil ikke kalde det idoldyrkelse. For mig er det lige så meget et sammenhold med de andre i gruppen. Men vi mødes altid med Stig Rossen som omdrejningspunkt, siger 51-årige Joan Stenfeldt fra Randers.

Dem har du kunnet opleve til "Sommer Pop Up" 29. juni: Signe Svendsen* 9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD

23. juli: Signe Svendsen (genudsendelse)

30. juli: Stig & Vennerne



Koncerterne kan ses på tvsyd.dk og TV SYD Play. (*Koncerten blev kun sendt live) Se mere

Hun kiggede rundt på de fem andre fra 'La Famiglia', der var kommet til koncerten. Flere af kvinderne og den ene mand i gruppen tager i gennemsnit til koncert med Stig Rossen en gang om ugen. I højsæsonen kan det være flere koncerter om ugen, sommetider er det færre.

- Jeg kalder dem mine "Stig-piger". Vi oplever en masse ting. Uden Stig Rossen havde jeg ikke lært nogen af jer at kende, siger Joan Stenfeldt, mens hun griner. Hun møder gerne op 4-5 timer inden en koncert med Stig Rossen, så hun kan stå allerforrest.