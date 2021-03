Miljøminister: - Det er ikke godt nok, at kommuner ikke løfter opgaven

Forstår frustrationen

Fredag bragte TV SYD et indslag om landmand Knud Jeppesen fra Jelling, der har fået en bøde for at overskride fristen for at indberette sit gødningsregnskab.

Han er frustreret over, at han og andre landmænd skal betale ved kasse ét for en – i hans optik – mindre forseelse, som han ikke mener, påvirker miljøet, mens kommuner – uden kontrol eller straf – i årevis kan lave fejl i deres indberetninger om deres spildevandsudledninger i naturen. En frustration miljøministeren sagtens kan forstå.

- Jeg kan godt forstå, at man som landmand bliver frustreret, når man tager sin del af slæbet og kan se, at der er kommuner, som ikke løfter opgaven. Det er ikke godt nok, og derfor har jeg sat en række initiativer i gang, som skal hjælpe os med at få kommunerne til at levere deres del, siger Lea Wermelin (S).

Nyt ensartet værktøj, som nemt kan kontrolleres

De nye initiativer omfatter en ny database til kommunerne, der dels gør det lettere at indberette spildevandsdata, og dels gør det lettere for Miljøstyrelsen at kontrollere indberetningerne.

- Det tyder på, at det her er et problem, der går mange år tilbage. Og det er jo i virkeligheden nok det, der har været problemet, at man ikke har haft en ensartet måde at gøre det her op på. Og der har vi altså fået et helt nyt værktøj nu, som både gør det lettere for kommunerne at indberette data, men som også gør, at Miljøstyrelsen lettere kan kontrollere det.

Foruden den nye database til kommunerne, bliver det ifølge miljøministeren nu også en pligt for kommunerne at indberette data om spildevandsudledninger, hvilket det ikke har været tidligere.